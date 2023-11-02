Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло до 19:00: адреси та причина

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 2 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло багатьом мешканцям.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Дмитра Кедріна: 50, 52-А, 54, 56-А, 58, 60;

вул. Криворізька: 16-А, 20-А;

вул. Павла Чубинського: 4-А, 6-А, 8;

вул. Робоча: 89, 91, 93-А, 148, 174, 176, 178;

вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6.

Приватна енергопостачальна компанія ДТЕК також планує проведення планових ремонтних робіт на своїх мережах, тому 2 листопада з 08:00 до 19:00 (орієнтовно) буде припинено електропостачання за наступними адресами:

вул. Араратська, 113-125 (непарні), 126-172, 174-180 (парні);

вул. Василя Макуха, 96-98 (парні), 99-149, 151-157 (непарні);

вул. Кривоноса, 142-193, 195, 197;

вул. Травнева, 66-96 (парні);

вул. Войцехова Балка, 12-24 (парні), 25-45, 47, 49, 50-71, 73-123 (непарні);

вул. Чехова, 1, 3-Д, 10, 12, 14, 22, 38, 100, 152;

вул. Паустовського, 1-А, 1-Б, 2, 7, 10, 12;

вул. Залюбовського, 1;

вул. Загребельного, 6, 9, 11, 19, 27, 29;

туп. Крута Балка, 2, 3, 5, 9, 14, 23, 24, 26-31, 33-40, 42;

пров. Крута Балка, 1, 3, 5-А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 13-А, 15, 17, 19;

вул. Крута Балка, 1, 3, 3-А, 4-7, 9, 13, 13-А, 15, 17, 19-Б, 21-22, 24-26, 28-42 (частково);

вул. Хортицька, 1-8, 10-36, 38-44 (парні);

вул. Станична, 58, 71-74, 76, 78-82-А, 84-86, 88-Б, 90, 92, 92-А, 94, 96, 96-А, 96-Б, 98-А, 100, 100-А;

вул. Олега Кошового, 2, 10, 10-А, 10-Б;

вул. Обсерваторна, 1-51, 53-58, 60, 62, 63-70, 72-92 (парні);

вул. Марії Заньковецької, 1, 1-А, 2, 2-А, 7, 8-Д, 10, 12, 19, 19-А, 61, 63;

вул. Джерельна, 3-9, 9-А, 11, 11-А, 13-17 (непарні);

вул. Горяна, 7-Б, 7-В, 71, 73, 77, 79, 81;

вул. Героїв Рятувальників, 61;

пров. Фестивальний, 24;

вул. Березинська, 31;

вул. Королеви Єлизавети II, 12, 16;

вул. Європейська, 3, 4, 8, 8-Б;

пров. Мандриківській, 2, 2-А, 2-В, 4-16, 19, 20, 22-А, 23-31, 33-43;

вул. Мандриківська, 246;

вул. Космічна, 10-А;

узв. Кодацький, 3, 5-7, 9, 11-14, 16-19, 21, 21-А, 23-27 (непарні), 28-30, 32, 33, 35, 36, 38-44, 46-55, 57, 59, 61-69 (непарні), 73, 75;

вул. Піщана, 2-6, 8, 9-12, 14-16, 18-26 (парні);

вул. Золотоосіння, 36-68 (парні), 70-77, 79-93 (непарні), 97, 99, 103;

вул. Бунчукова, 2-17, 19, 22, 23;

вул. Високогірна, 70, 72, 72А, 73-99;

вул. Новошкільна, 26-47 (частково), 48-58 (парні), 75-105 (непарні);

вул. Стадіонна, 38-46 (парні), 47-64, 66-74 (парні);

вул. Глибока, 1-47 (частково);

вул. Платнірівська, 21, 23-54, 56;

вул. Передова, 779, 779-А;

вул. Епіка, 1-25, 27-31 (непарні);

пров. Новоставковий, 23;

вул. Моторна, 159-296 (частково);

вул. Романа Шухевича, 55, 57;

вул. Олександра Чернікова, 44-59 (частково);

вул. Чеботарьова, 114-120 (парні), 138-146 (парні), 150;

вул. Піхотинців, 1-21, 23, 25, 26, 28, 31, 35, 36;

просп. Олександра Поля, 11-А, 11-Г, 13;

вул. Старий шлях, 13;

вул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10-Б;

просп. Лесі Українки, 15, 17-Г;

вул. Старокозацька, 25;

вул. Івана Акінфієва, 1, 2, 9, 11, 14, 14-Б, 15, 15-А;

вул. Мусліма Магомаєва, 2, 5;

вул. Яворницького, 6;

просп. Дмитра Яворницького, 26-Б, 30, 32;

вул. Сергія Єфремова, 1, 3, 3-А;

пл. Шевченка, 4-А.

Підготуйтеся!

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