Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло до 19:00: адреси та причина
Сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло до 19:00: адреси та причина
Сьогодні 07:20
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Сьогодні, 2 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло багатьом мешканцям.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Дмитра Кедріна: 50, 52-А, 54, 56-А, 58, 60;
вул. Криворізька: 16-А, 20-А;
вул. Павла Чубинського: 4-А, 6-А, 8;
вул. Робоча: 89, 91, 93-А, 148, 174, 176, 178;
вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6.
Приватна енергопостачальна компанія ДТЕК також планує проведення планових ремонтних робіт на своїх мережах, тому 2 листопада з 08:00 до 19:00 (орієнтовно) буде припинено електропостачання за наступними адресами:
вул. Араратська, 113-125 (непарні), 126-172, 174-180 (парні);
вул. Василя Макуха, 96-98 (парні), 99-149, 151-157 (непарні);
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