У Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці: вогнеборці врятували жінку та дитину

У середу, 1 листопада, о 19:17 на лінію «101» повідомили про пожежу в одній із багатоповерхівок на вулиці Мусоргського міста Кривий Ріг.

На місце оперативно прибули рятувальники, вони з’ясували, що на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку горять речі у двох квартирах, розташованих поруч.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

В одній із палаючих квартир ДСНС-ники виявили 44-річну жінку. Її винесли на свіже повітря та передали медикам для подальшої госпіталізації. Також із задимленого помешкання, розташованого на цьому ж поверсі, вогнеборці на руках винесли 9-річного хлопчика. На щастя, дитина не постраждала.

Пожежу локалізували о 19:39 та ліквідували о 20:07. Вогонь пошкодив домашнє майно у двох квартирах на загальній площі 9 кв. м.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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