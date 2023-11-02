У Дніпровському районі збили ворожу ракету: через падіння уламків спалахнула пожежа

Уночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.

Вони направили на область ракету – наші захисники з ПвК “Схід” збили її.

На жаль, через падіння уламків у Дніпровському районі зайнялася суха трава – вогнеборці полум’я приборкали. Також знищені дві господарські споруди, у трьох приватних будинках вибило вікна.

Люди, на щастя, не постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, окупанти вдарили з важкої артилерії по Зеленодольській громаді Криворізького району. Загиблих та поранених немає.

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