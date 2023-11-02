У Дніпровському районі збили ворожу ракету: через падіння уламків спалахнула пожежа

Вони направили на область ракету – наші захисники з ПвК “Схід” збили її.
На жаль, через падіння уламків у Дніпровському районі зайнялася суха трава – вогнеборці полум’я приборкали. Також знищені дві господарські споруди, у трьох приватних будинках вибило вікна.
Люди, на щастя, не постраждали.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, окупанти вдарили з важкої артилерії по Зеленодольській громаді Криворізького району. Загиблих та поранених немає.
Читайте також:
Автор:
Зловмиснику вже повідомили про підозру.
Важлива інформація!
У середу, 1 листопада, о 19:17 на лінію «101» повідомили…
На Дніпропетровщині призупинив основну діяльність ще один ГЗК.