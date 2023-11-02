В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

Важная информация!

В Днепре со 2 ноября автобус №34 будет курсировать по привычному маршруту.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Напомним, ранее эта маршрутка в связи с ремонтом дорожного покрытия по ул. Победы курсировала в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий».

Все трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут также работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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