В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

В Днепре со 2 ноября автобус №34 будет курсировать по привычному маршруту.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Напомним, ранее эта маршрутка в связи с ремонтом дорожного покрытия по ул. Победы курсировала в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий».
Все трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут также работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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