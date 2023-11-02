Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

Сегодня 08:15
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

В Днепре со 2 ноября автобус №34 будет курсировать по привычному маршруту.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Напомним, ранее эта маршрутка в связи с ремонтом дорожного покрытия по ул. Победы курсировала в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий».

Все трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут также работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка
Новости Днепра
Сегодня 06:55
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка

В среду, 1 ноября, в 19:17 на линию «101» сообщили…

Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу
Новости Днепра
Вчера 19:26
Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу

В Днепропетровской области приостановил основную деятельность еще один ГОК.

В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно
Новости Днепра
Вчера 17:38
В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно

Паркоматы на этих площадках не будут работать.

В Кривом Роге задержали вооруженного дилера
Новости Днепра
Вчера 17:24
В Кривом Роге задержали вооруженного дилера

Житель Кривого Рога продавал патроны.

Последние новости

В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка

В среду, 1 ноября, в 19:17 на линию «101» сообщили о пожаре в одной из многоэтажек на улице Мусоргского города Кривой Рог.

Сегодня 06:55
5
просмотров
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
На улице будет теплее, чем дома: в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето
На улице будет теплее, чем дома: в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето

Начало ноября в Днепре отметится бурными метеотанцами.

Вчера 22:01
6
просмотров
Еще в одной области зафиксировали вспышку гепатита А: есть ли угроза для Днепропетровщины
Еще в одной области зафиксировали вспышку гепатита А: есть ли угроза для Днепропетровщины

Еще в одной области зафиксировали гепатит А.

Вчера 21:23
5
просмотров
Сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники»
Сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники»

Вандалы в очередной раз поиздевались над сквером Янгеля.

Вчера 20:50
7
просмотров
Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии
Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии

В Германии покажут фильм днепровского режиссера о собаках-искателях из кинологического отряда "Антарес".

Вчера 20:06
4
просмотров
Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу
Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу

В Днепропетровской области приостановил основную деятельность еще один ГОК.

Вчера 19:26
6
просмотров
В Днепре прогремит массовый взрыв
В Днепре прогремит массовый взрыв

Громкие бахи снова будут слышать жители Самарского района.

Вчера 18:40
6
просмотров
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта

Обратите внимание.

Вчера 17:52
9
просмотров
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования предусмотрены пакетами Программы медицинских гарантий, согласно которым Национальная служба здоровья Украины выплачивает больницам средства за предоставленные услуги.

Вчера 17:46
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх