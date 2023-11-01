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  • Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии

Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии

Сегодня 20:06
просмотров

В Германии покажут фильм днепровского режиссера о собаках-искателях из кинологического отряда "Антарес".

Новости Днепра про Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях

На своей Facebook-странице режиссер Екатерина Стрельченко анонсировала показ фильма «Искатели потерянных душ». Это документальное кино о Павлоградском поисково-спасательном кинологическом отряде «Антарес», который занимается поиском останков погибших воинов и пропавших людей.

Первые три показа фильма состоятся 7 ноября в Лейпциге, 9 ноября – в Дрездене и 10 ноября – в Хемнице.

Во время тура режиссер надеется собрать средства для поддержки маленьких собак и их хозяев, которые ежедневно помогают находить людей, благодаря усилиям поисковиков удается похоронить на родной земле.

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