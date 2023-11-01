6 кг счастья: жительница Днепра родила девочку весом, как у полугодовалого ребенка

В больнице Днепра женщина родила девочку-богатырку.

Жительница Днепра родила ребенка весом 6 килограммов. Как рассказали врачи одного из медучреждений города, женщина болеет инсулинозависимым сахарным диабетом, сопровождаемым многоводьем. Само заболевание матери отразилось на том, что девочка появилась на свет с такими рекордными показателями.

В стенах нашего отделения снова произошло большое счастье – раздался голос новорожденной девочки! И счастье это оказалось буквально большим – ребенок родился 60см ростом и 6000г весом! — отмечает врач Ирина.

Из-за болезни женщина на протяжении всей беременности была под пристальным наблюдением врачей. Однако все прошло хорошо, и на свет появилась здоровая девочка.

Благодаря правильно выбранной тактике ведения родов, своевременным и взвешенным решениям нашей команды, мамочка и ее ребенок уже делают первые шаги в обновленной жизни семьи! Отдельного внимания заслуживает отец, оказывавший поддержку любимым в родах! Пожелаем счастья молодой семье и их маленькой большой красавице, — отметила Ирина.

Заметим, что обычно средний вес грудного ребенка составляет от 3 до 4 килограммов. Показателя в 6 килограммов дети достигают примерно в 6-месячном возрасте, а иногда остаются таковыми до года.

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