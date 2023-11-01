6 кг счастья: жительница Днепра родила девочку весом, как у полугодовалого ребенка

Жительница Днепра родила ребенка весом 6 килограммов. Как рассказали врачи одного из медучреждений города, женщина болеет инсулинозависимым сахарным диабетом, сопровождаемым многоводьем. Само заболевание матери отразилось на том, что девочка появилась на свет с такими рекордными показателями.
В стенах нашего отделения снова произошло большое счастье – раздался голос новорожденной девочки! И счастье это оказалось буквально большим – ребенок родился 60см ростом и 6000г весом! — отмечает врач Ирина.
Из-за болезни женщина на протяжении всей беременности была под пристальным наблюдением врачей. Однако все прошло хорошо, и на свет появилась здоровая девочка.
Благодаря правильно выбранной тактике ведения родов, своевременным и взвешенным решениям нашей команды, мамочка и ее ребенок уже делают первые шаги в обновленной жизни семьи! Отдельного внимания заслуживает отец, оказывавший поддержку любимым в родах! Пожелаем счастья молодой семье и их маленькой большой красавице, — отметила Ирина.
Заметим, что обычно средний вес грудного ребенка составляет от 3 до 4 килограммов. Показателя в 6 килограммов дети достигают примерно в 6-месячном возрасте, а иногда остаются таковыми до года.
Читайте также:
Автор:
Днепр стремительно меняется, новые здания сменяют старые, меняется «лицо» многих…
В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.
На месте ДТП работают следователи.
Схема действовала по всей Украине.
Муж подал в суд на свою жену из-за клеветы о себе.
Днепр стремительно меняется, новые здания сменяют старые, меняется «лицо» многих улиц. Город развивается, меняется городской пейзаж и часть исторических районов.
Спасибо нашим защитникам!
В Криворожском районе усилят контроль за соблюдением комендантского часа.
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
В Днепре игнорируют запрет на посещение лесов.
На месте ДТП работают следователи.
Схема действовала по всей Украине.
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!