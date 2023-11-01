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В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Сегодня 12:38
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Во время тревоги в Днепропетровской области сбили российский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Наши защитники превратили еще один российский беспилотник в груду металла. БПЛА сбили над Синельниковским районом. Спасибо! – написал он.

Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что в Синельниковском районе уничтожен БПЛА Орлан-10.

По состоянию на 12:00 в Синельниковском районе Днепропетровской области истребителем уничтожен БПЛА Орлан-10, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепропетровской области сбили вражеский БпЛА

Пожалуйста, берегите себя и родных, не игнорируйте воздушные тревоги!

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