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  • Фільм режисерки із Дніпра про собак-шукачів “загублених душ” покажуть в Німеччині

Фільм режисерки із Дніпра про собак-шукачів “загублених душ” покажуть в Німеччині

Сьогодні 20:06
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У Німеччині покажуть фільм дніпровської режисерки про собак-шукачів з кінологічного загону "Антарєс".

Новости Днепра про Фільм режисерки із Дніпра про собак-шукачів

На своїй Facebook-сторінці режисерка Катерина Стрельченко анонсувала показ фільму “Шукачі загублених душ”. Це документальне кіно про Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”, який займається пошуком решток загиблих воїнів та зниклих людей. 

Перші три покази фільму відбудуться 7 листопада у Лейпцигу, 9 листопада – у Дрездені та 10 листопада – у Хемніце.

Під час туру режисерка сподівається зібрати кошти для підтримки маленьких собак та їх господарів, які щодня допомагають знаходити людей, яких завдяки зусиллям пошуковців вдається поховати на рідній землі.

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Новости Днепра про Фільм режисерки із Дніпра про собак-шукачів Українська

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