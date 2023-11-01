Фільм режисерки із Дніпра про собак-шукачів “загублених душ” покажуть в Німеччині

У Німеччині покажуть фільм дніпровської режисерки про собак-шукачів з кінологічного загону "Антарєс".

На своїй Facebook-сторінці режисерка Катерина Стрельченко анонсувала показ фільму “Шукачі загублених душ”. Це документальне кіно про Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”, який займається пошуком решток загиблих воїнів та зниклих людей.

Перші три покази фільму відбудуться 7 листопада у Лейпцигу, 9 листопада – у Дрездені та 10 листопада – у Хемніце.

Під час туру режисерка сподівається зібрати кошти для підтримки маленьких собак та їх господарів, які щодня допомагають знаходити людей, яких завдяки зусиллям пошуковців вдається поховати на рідній землі.

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