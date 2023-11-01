Сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники»

Вандалы в очередной раз поиздевались над сквером Янгеля.

Как сообщили в департаменте парков и рекреаций, сквер Янгеля систематически страдает от рук вандалов.

Прекрасный уютный зеленый уголок по улице Янгеля снова атакуют неизвестные художники-неудачники, портящие все до чего дотянутся — лавочки, свалки и даже дорожные знаки, установленные в сквере.

Коммунальщики отмечают, что изуродовали даже белоснежные накладные скамьи, которые отремонтировали и покрасили летом.

Уважаемые посетители сквера и жители близлежащих домов – без вашего бережного отношения к инфраструктуре и желания перемен к лучшему – вопрос будущих положительных изменений в сквере под угрозой, – отмечают коммунальщики.

Напомним, в Днепре вандалы в очередной раз поотрывали спинки у всех скамеек на аллее.

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