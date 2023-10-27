У Дніпрі вандали вкотре повідривали спинки у всіх лавок на алеї

У Дніпрі вандали знову націлилися на лавочки.

У скверику на вулиці Калиновій повідривали спинки у лавочок. Від вандалів постраждала алея за 104 будинком, повідомляє дніпрянка Юлія.

Пані Юлія стверджує, що дощечки повідкручували та забрали собі.

Всім доброго дня! Хтось у сквері за 104 домом на Калиновій розкурочив лавки і забрав собі дошки. Які різні люди живуть у нас на районі! Хтось встановлює для людей, а хтось тягне додому. Прикро, але зараз це виглядає ось так, – пише дніпрянка у спільноті на Facebook.

У коментарях люди обурені діями невідомих вандалів та порівнюють їх з “орками”, які тягнуть все додому.

Зауважимо, що це не вперше, коли лавки страждають від рук вандалів. Раніше лавочки повністю розібрали в скверику на вулиці Березинській.

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