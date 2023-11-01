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Сквер Янгеля у Дніпрі атакують “художники-невдахи”

Сьогодні 20:50
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Вандали вкотре познущалися зі скверу Янгеля.

Новости Днепра про Сквер Янгеля у Дніпрі атакують

Як повідомили в департаменті парків та рекреацій, сквер Янгеля систематично страждає від рук вандалів. 

Чудовий затишний зелений куточок по вул.Янгеля знов атакують невідомі художники-невдахи, які псують все до чого дотягнуться – лавочки, смітники та навіть дорожні знаки, які встановлені у сквері.

Комунальники зазначають, що понівечили навіть білосніжні накладні лави, які відремонтували та пофарбовали влітку.

Шановні відвідувачі скверу та мешканці прилеглих будинків – без вашого дбайливого ставлення до інфраструктури та бажання змін на краще – питання майбутніх позитивних змін у сквері під загрозою, – зазначають комунальники.

Новости Днепра про Сквер Янгеля у Дніпрі атакують

Новости Днепра про Сквер Янгеля у Дніпрі атакують

Новости Днепра про Сквер Янгеля у Дніпрі атакують

Новости Днепра про Сквер Янгеля у Дніпрі атакують

Новости Днепра про Сквер Янгеля у Дніпрі атакують

Нагадаємо, у Дніпрі вандали вкотре повідривали спинки у всіх лавок на алеї. 

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Новости Днепра про Сквер Янгеля у Дніпрі атакують Українська

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