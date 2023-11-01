Сквер Янгеля у Дніпрі атакують “художники-невдахи”

Вандали вкотре познущалися зі скверу Янгеля.

Як повідомили в департаменті парків та рекреацій, сквер Янгеля систематично страждає від рук вандалів.

Чудовий затишний зелений куточок по вул.Янгеля знов атакують невідомі художники-невдахи, які псують все до чого дотягнуться – лавочки, смітники та навіть дорожні знаки, які встановлені у сквері.

Комунальники зазначають, що понівечили навіть білосніжні накладні лави, які відремонтували та пофарбовали влітку.

Шановні відвідувачі скверу та мешканці прилеглих будинків – без вашого дбайливого ставлення до інфраструктури та бажання змін на краще – питання майбутніх позитивних змін у сквері під загрозою, – зазначають комунальники.

Нагадаємо, у Дніпрі вандали вкотре повідривали спинки у всіх лавок на алеї.

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