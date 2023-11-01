На улице будет теплее, чем дома: в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето

Сейчас на территорию Днепропетровщины пришли грозовые дожди и ливни, которые затопили часть Кривого Рога. На днях в Днепре и области значительно похолодает. Вместо осенней жары будут привычные для этого времени года +9..+12 градусов тепла. Однако уже в эти выходные бабье лето вернется в наш город.
В воскресенье 5 ноября можно смело планировать пикники на природе, ведь температура воздуха прогреется до +20 градусов тепла. Такую погоду следует ожидать в первую декаду ноября. Затем начнется постепенное похолодание и даже первые настоящие морозы.
Так что наслаждаемся затяжным осенним летом пока можем.
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