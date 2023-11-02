На Дніпропетровщині чоловік “заробив” понад 20 тис. грн на неіснуючих дровах

Зловмиснику вже повідомили про підозру.

На Дніпропетровщині 33-річний житель Марганця “заробляв” на неіснуючих дровах.

В одній із соціальних мереж шахрай розмістив оголошення про продаж дров. Покупцям підозрюваний говорив, що зможе доставити деревину тільки після повної оплати. Однак коли потерпілі гроші перерахували, зловмисник зник. У такий спосіб чоловік ошукав двох громадян на більш ніж 20 тисяч гривень.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Шахрая викрили. З’ясувалося, що він вже був засуджений за майнові злочини.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Будьте обережні та не перераховуйте гроші наперед за товар. Пропонуйте розрахунок на місці після доставлення товару. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету! – закликають правоохоронці.

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