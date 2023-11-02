Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах

На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах

Сегодня 09:00
просмотров

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина

В Днепропетровской области 33-летний житель Марганца «зарабатывал» на несуществующих дровах.

В одной из социальных сетей мошенник разместил объявление о продаже дров. Покупателям подозреваемый говорил, что сможет доставить древесину только после полной оплаты. Однако когда потерпевшие деньги перечислили, злоумышленник пропал. Таким образом мужчина обманул двух граждан на более чем 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Мошенника разоблачили. Выяснилось, что он уже был осужден за имущественные преступления.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Будьте осторожны и не перечисляйте деньги за товар. Предлагайте расчет на месте после доставки товара. Тщательно изучайте информацию о продавце. Указанные в объявлениях номера телефонов проверяйте через поисковые системы Интернета! – призывают правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности
Новости Днепра
Сегодня 08:15
В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

Важная информация!

В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка
Новости Днепра
Сегодня 06:55
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка

В среду, 1 ноября, в 19:17 на линию «101» сообщили…

Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу
Новости Днепра
Вчера 19:26
Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу

В Днепропетровской области приостановил основную деятельность еще один ГОК.

В Кривом Роге задержали вооруженного дилера
Новости Днепра
Вчера 17:24
В Кривом Роге задержали вооруженного дилера

Житель Кривого Рога продавал патроны.

Последние новости

В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности
В Днепре популярный автобус снова будет курсировать по привычному маршруту: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:15
5
просмотров
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка
В Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке: ГСЧС-ники спасли женщину и ребенка

В среду, 1 ноября, в 19:17 на линию «101» сообщили о пожаре в одной из многоэтажек на улице Мусоргского города Кривой Рог.

Сегодня 06:55
5
просмотров
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 2 ноября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
На улице будет теплее, чем дома: в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето
На улице будет теплее, чем дома: в Днепр после резкого похолодания вернется бабье лето

Начало ноября в Днепре отметится бурными метеотанцами.

Вчера 22:01
7
просмотров
Еще в одной области зафиксировали вспышку гепатита А: есть ли угроза для Днепропетровщины
Еще в одной области зафиксировали вспышку гепатита А: есть ли угроза для Днепропетровщины

Еще в одной области зафиксировали гепатит А.

Вчера 21:23
5
просмотров
Сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники»
Сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники»

Вандалы в очередной раз поиздевались над сквером Янгеля.

Вчера 20:50
7
просмотров
Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии
Фильм режиссера из Днепра о собаках-искателях «потерянных душ» покажут в Германии

В Германии покажут фильм днепровского режиссера о собаках-искателях из кинологического отряда "Антарес".

Вчера 20:06
4
просмотров
Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу
Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды из Днепропетровщины частично приостановил работу

В Днепропетровской области приостановил основную деятельность еще один ГОК.

Вчера 19:26
6
просмотров
В Днепре прогремит массовый взрыв
В Днепре прогремит массовый взрыв

Громкие бахи снова будут слышать жители Самарского района.

Вчера 18:40
7
просмотров
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта

Обратите внимание.

Вчера 17:52
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх