На Днепропетровщине мужчина «заработал» более 20 тыс. грн на несуществующих дровах

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

В Днепропетровской области 33-летний житель Марганца «зарабатывал» на несуществующих дровах.

В одной из социальных сетей мошенник разместил объявление о продаже дров. Покупателям подозреваемый говорил, что сможет доставить древесину только после полной оплаты. Однако когда потерпевшие деньги перечислили, злоумышленник пропал. Таким образом мужчина обманул двух граждан на более чем 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Мошенника разоблачили. Выяснилось, что он уже был осужден за имущественные преступления.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Будьте осторожны и не перечисляйте деньги за товар. Предлагайте расчет на месте после доставки товара. Тщательно изучайте информацию о продавце. Указанные в объявлениях номера телефонов проверяйте через поисковые системы Интернета! – призывают правоохранители.

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