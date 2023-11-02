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В Україні найближчим часом можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: на скільки

Сьогодні 09:20
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Найімовірніше, продовження буде з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024-го. Тобто знову на 90 днів.

Новости Днепра про В Україні найближчим часом можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: на скільки

Найближчим часом президент України може внести до Верховної Ради закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, найімовірніше, це буде продовження з 15 листопада 2023 року до середини лютого 2024-го. Тобто знову на 90 днів.

Для продовження треба схвалення Парламенту, де голосування заплановано вже на наступний тиждень. Це буде вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни, – зазначив нардеп.

Новости Днепра про В Україні найближчим часом можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: на скільки

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Новости Днепра про В Україні найближчим часом можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: на скількиУкраїнська

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