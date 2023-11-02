На Днепропетровщине неизвестные «сдирают» кору с деревьев: зачем

Такую "оказию" заметили жители Новомосковского района.

В Новомосковском районе неизвестные «сдирают» кору с деревьев.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Местные предполагают, что кору содрали для декора клумб. Также есть версия, что деревья повредили, чтобы потом их спилить.

Отметим, если содрать кору с дерева, то со временем оно начнет усыхать.

Напомним, ранее мы писали, что сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники».

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