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На Днепропетровщине неизвестные «сдирают» кору с деревьев: зачем

Сегодня 13:59
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Такую "оказию" заметили жители Новомосковского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине неизвестные

В Новомосковском районе неизвестные «сдирают» кору с деревьев.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Местные предполагают, что кору содрали для декора клумб. Также есть версия, что деревья повредили, чтобы потом их спилить.

Новости Днепра про На Днепропетровщине неизвестные

Новости Днепра про На Днепропетровщине неизвестные

Отметим, если содрать кору с дерева, то со временем оно начнет усыхать.

Напомним, ранее мы писали, что сквер Янгеля в Днепре атакуют «художники-неудачники».

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