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У Кам’янському сварка між чоловіками закінчилася смертю

Сьогодні 14:49
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Зловмисника вже затримали.

Новости Днепра про У Кам'янському сварка між чоловіками закінчилася смертю

У Кам’янському сварка між чоловіками закінчилася смертю.

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, вночі 1 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі одного із будинків лежить непритомний чоловік. На місці події правоохоронці побачили 45-річного потерпілого зі слідами насильницької смерті.

Як виявилось, на вулиці між знайомими виникла сварка, під час якої 38-річний підозрюваний сильно побив опонента. Після чого злодій втік. На жаль, потерпілий від отриманих травм помер.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив односельчанку

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Новости Днепра про У Кам'янському сварка між чоловіками закінчилася смертюУкраїнська

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