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  • Бив кухонним ножем у шию: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив односельчанку

Бив кухонним ножем у шию: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив односельчанку

Сьогодні 16:05
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Злочин стався 30 жовтня в одному із сел Марганецької громади.

Новости Днепра про Бив кухонним ножем у шию: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив односельчанку

Як повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області, між чоловіком та жінкою виникла сварка, в ході якої підозрюваний схопив кухонний ніж та завдав декілька ударів потерпілій в шию. Від отриманих травм жінка померла.

Правоохоронці затримали 39-річного зловмисника. З місця події вони вилучили ніж та інші речові докази.

31 жовтня слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Бив кухонним ножем у шию: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив односельчанку

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 85-річний чоловік загинув під колесами потяга.

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Новости Днепра про Бив кухонним ножем у шию: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив односельчанкуУкраїнська Новости Днепра про Бив кухонним ножем у шию: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив односельчанкуРусский

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