Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил кухонный нож и нанес несколько ударов потерпевшей в шею. От полученных травм женщина скончалась.
Правоохранители задержали 39-летнего злоумышленника. С места происшествия они изъяли нож и другие вещественные доказательства.
31 октября следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда.
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