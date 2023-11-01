Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку

Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил кухонный нож и нанес несколько ударов потерпевшей в шею. От полученных травм женщина скончалась.

Правоохранители задержали 39-летнего злоумышленника. С места происшествия они изъяли нож и другие вещественные доказательства.

31 октября следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 85-летний мужчина погиб под колесами поезда.

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