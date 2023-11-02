В Каменском ссора между мужчинами закончилась смертью

Злоумышленника задержали.

В Каменском ссора между мужчинами закончилась смертью.

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, ночью 1 ноября в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов лежит мужчина без сознания. На месте происшествия правоохранители увидели 45-летнего потерпевшего со следами насильственной смерти.

Как оказалось, на улице между знакомыми возникла ссора, во время которой 38-летний подозреваемый сильно избил оппонента. После чего злоумышленник сбежал. К сожалению, потерпевший от полученных травм скончался.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку.

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