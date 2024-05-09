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На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося

Сьогодні 10:14
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталося

Сьогодні, 9 травня, у Кривому Розі о 12:00 та 14:00 пролунають потужні вибухи.

Але причин для занепокоєння немає – вони виробничі.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) та о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав Вілкул.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яка відповідальність за порушення комендантської години в Україні.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сьогодні пролунають потужні вибухи: що сталосяУкраїнська

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