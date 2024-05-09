На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: что произошло

Сегодня, 9 мая, в Кривом Роге в 12:00 и 14:00 прозвучат мощные взрывы.
Но причин для беспокойства нет — они производственные.
Об этом сообщил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы) и в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, — написал Вилкул.
Напомним, ранее мы сообщали, какая ответственность за нарушение комендантского часа в Украине.
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