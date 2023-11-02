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У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)

Сьогодні 14:30
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У Дніпрі в парку Глоби квітнуть троянди.

Новости Днепра про У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)

Попри те, що на вулиці вже листопад, у парку Глоби буйно квітне розарій. Про це повідомляє пан Євген, який зафільмував різнобарвні троянди. 

Уже листопад на вулиці, а троянди в парку Глоби квітнуть і пахнуть, – пише пан Євген. 

Містяни кажуть, що не пам’ятають, коли б троянди так довго квітли. Втім, цього року літо затягнулося до початку жовтня, а осінь видалася аномально теплою. 

Дніпряни зазначають, що не проти таких аномалій і хочуть, щоб подовше було тепло і квітли яскраві троянди. Проте варто зауважити, що таке пізнє цвітіння розарію може йому зашкодити. Адже рослини не підготувалися до зими, а перші морози боляче по ним вдарять. 

Новости Днепра про У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що до Дніпра після різкого похолодання повернеться бабине літо. Крім цього, на Дніпропетровщині невідомі “зішкрябують” кору з дерев. 

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Новости Днепра про У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)Русский

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