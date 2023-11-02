В центре Днепра мужчина в халате во всю громкость слушал песню о «России матери» (ВИДЕО)

В Днепре заметили мужчину, который во всю громкость слушал песню о "России-матери".

Странного мужчину в халате заметили в самом сердце Днепра. И все бы ничего, пусть человек развлекается, но горожан возмутил выбор музыки незнакомца.

На видео, которым поделились днепряне в соцсети, можно увидеть мужчину, включившего в машине музыку с довольно неприятным текстом. В песне поется о «родине» и «России-матери».

Незнакомцу явно было весело, он приплясывал и не стеснялся внимания прохожих.

Увидеть необычный «перформанс» можно на видео.

Заметим, что действует запрет на музыку российских исполнителей в общественных местах. Несмотря на это, ценители «болотного» шансона и попсы никогда не стесняются включать такие песни посреди улицы.

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