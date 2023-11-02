Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»

Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»

Сегодня 17:08
просмотров

За ночное путешествие на надувных "пончиках" мужчины должны были заплатить организаторам по $5000 и $3500.

Новости Днепра про Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»

На Закарпатье возле реки Тиса пограничники задержали двух несовершеннолетних и двух мужчин с надувными «пончиками» для купания. Таким образом уклонисты пытались сбежать из Украины в Румынию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что несовершеннолетние, возрастом 15 и 16 лет, за вознаграждение в 100 долларов должны были провести двоих мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию. Такую схему подросткам из Закарпатья предложил односельчанин.

Сами же «экстремалы» за ночное путешествие на радужных «пончиках» должны были заплатить организаторам $5000 и $3500.

О нарушителях сообщили в Нацполицию, организатора переправки через границу установили.

В ГПСУ сообщили, что с начала российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, которые пытались переплывать реку Тиса, чтобы попасть в Венгрию и Румынию.

Читайте также:

Новости Днепра про Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»Українська Новости Днепра про Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В реке Днепр утонул 16-летний парень: в его байдарку попала молния
Новости Украины
Сегодня 10:15
В реке Днепр утонул 16-летний парень: в его байдарку попала молния

Трагедия произошла вчера, 1 ноября, на реке Днепр в городе…

В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько
Новости Украины
Сегодня 09:20
В Украине в ближайшее время могут продлить военное положение и мобилизацию: на сколько

Скорее всего, продолжение будет с 15 ноября 2023 года по…

«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк
Новости Днепра
Вчера 11:42
«В Украине готовят мобилизацию подростков от 14 лет»: в сети распространяют новый фейк

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

В Днепропетровской области переправляли «уклончан» за границу под видом волонтеров
Новости Днепра
Вчера 10:32
В Днепропетровской области переправляли «уклончан» за границу под видом волонтеров

Схема действовала по всей Украине.

Последние новости

В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин
В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 18:04
0
просмотров
Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы
Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Это продолжение реформы Новой украинской школы (НУШ).

Сегодня 17:50
5
просмотров
Какие льготы имеют дети военных в Днепре: перечень
Какие льготы имеют дети военных в Днепре: перечень

В Законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей» перечисляется, какие льготы имеют дети военных и участников боевых действий, а также другие члены семьи защитников Украины.

Сегодня 17:21
4
просмотров
В центре Днепра мужчина в халате во всю громкость слушал песню о «России матери» (ВИДЕО)
В центре Днепра мужчина в халате во всю громкость слушал песню о «России матери» (ВИДЕО)

В Днепре заметили мужчину, который во всю громкость слушал песню о "России-матери".

Сегодня 16:20
6
просмотров
В Днепре временно перекроют железнодорожный переезд: когда и зачем
В Днепре временно перекроют железнодорожный переезд: когда и зачем

Важная информация!

Сегодня 16:04
7
просмотров
В Днепре находящийся в розыске мужчина ворвался в чужой дом и спрятался под матрасом
В Днепре находящийся в розыске мужчина ворвался в чужой дом и спрятался под матрасом

В Индустриальном районе Днепра незнакомец забрался в чужой дом и залез под матрас.

Сегодня 15:23
4
просмотров
Во сколько обойдется снять дом в разных районах Днепра: ТОП-8 самых дешевых вариантов (ФОТО)
Во сколько обойдется снять дом в разных районах Днепра: ТОП-8 самых дешевых вариантов (ФОТО)

Снять дом в Днепре можно минимум за 3 тыс грн в месяц.  Найти предложения минимальное по цене можно во всех районах города. Но традиционно, чем дальше от центра находится улица, где сдают дом в аренду - тем дешевле его стоимость.…

Сегодня 15:11
4
просмотров
В Каменском ссора между мужчинами закончилась смертью
В Каменском ссора между мужчинами закончилась смертью

Злоумышленника задержали.

Сегодня 14:49
4
просмотров
В Днепре в ноябре буйно цветут розы: такого еще не было (ФОТО)
В Днепре в ноябре буйно цветут розы: такого еще не было (ФОТО)

В Днепре в парке Глобы цветут розы.

Сегодня 14:30
2
просмотров
На Днепропетровщине неизвестные «сдирают» кору с деревьев: зачем
На Днепропетровщине неизвестные «сдирают» кору с деревьев: зачем

Такую "оказию" заметили жители Новомосковского района.

Сегодня 13:59
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх