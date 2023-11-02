Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»

На Закарпатье возле реки Тиса пограничники задержали двух несовершеннолетних и двух мужчин с надувными «пончиками» для купания. Таким образом уклонисты пытались сбежать из Украины в Румынию.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что несовершеннолетние, возрастом 15 и 16 лет, за вознаграждение в 100 долларов должны были провести двоих мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию. Такую схему подросткам из Закарпатья предложил односельчанин.
Сами же «экстремалы» за ночное путешествие на радужных «пончиках» должны были заплатить организаторам $5000 и $3500.
О нарушителях сообщили в Нацполицию, организатора переправки через границу установили.
В ГПСУ сообщили, что с начала российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, которые пытались переплывать реку Тиса, чтобы попасть в Венгрию и Румынию.
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