До Дніпра та області не можна ввозити харчі з Америки: що під забороною

На територію Дніпра та області заборонено ввозити птицю та похідні вироби з неї.

Вантажі завернуть ще на українському кордоні, але в Держпродспоживслужбі Дніпропетровщини попередили про небезпеку поширення високопатогенного грипу птиці, який зафіксували в США.

Спалах пташиної чуми виявили у штатах Орегон та Айова. Всесвітня організація охорони здоров’я тварин опублікувала попередження через високопатогенний грип птиці. Заборонено продаж та реалізацію тварин, вирощених на території, де зафіксували спалах цієї хвороби.

До України та зокрема Дніпропетровської області заборонено ввозити птицю та усі похідні продукти з неї. Виняток – готові продукти, які пройшли обробку методом, який допомагає повністю знищити небезпечну інфекцію.

Не можна також завозити: сіно, корма та побічні продукти виробництва.

Нагадаємо, раніше схожа заборона стосувалася товарів з Данії.

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