Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі чоловік, який перебуває у розшуку, вдерся до чужого будинку та сховався під матрацом

У Дніпрі чоловік, який перебуває у розшуку, вдерся до чужого будинку та сховався під матрацом

Сьогодні 15:23
просмотров

В Індустріальному районі Дніпра незнайомець забрався до чужого будинку та заліз під матрац.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік, який перебуває у розшуку, вдерся до чужого будинку та сховався під матрацом

Курйозний випадок трапився у ніч на 2 листопада. 

Зранку до правоохоронців зателефонував місцевий мешканець, який розповів, що до його будинку міг хтось вдертися. Господар помешкання помітив вирвану решітку та розбите скло на першому поверсі. 

Приїхавши на виклик патрульні обстежили будинок. Під час перевірки подвір’я, вони почули сторонній шум в одній із кімнат. Поліціянти вирішили перевірити приміщення ще раз. На другому поверсі вони виявили невідомого, що ховався під матрацом.

Пояснити що він робить в чужому будинку громадянин не зміг. Під час з’ясування особи чоловіка, виявилося, що він перебуває у розшуку. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. З громадянином працюють слідчі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік, який перебуває у розшуку, вдерся до чужого будинку та сховався під матрацом

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік, який перебуває у розшуку, вдерся до чужого будинку та сховався під матрацом

Нагадаємо, раніше у Дніпрі вночі помітили трьох неповнолітніх дівчаток, які пішки рушили до Нікополя. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік, який перебуває у розшуку, вдерся до чужого будинку та сховався під матрацомУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Скільки коштуватиме орендувати будинок в різних районах Дніпра: ТОП-8 найдешевших варіантів (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:11
Скільки коштуватиме орендувати будинок в різних районах Дніпра: ТОП-8 найдешевших варіантів (ФОТО)

Винайняти будинок у Дніпрі можна щонайменше за 3 тис грн…

У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:30
У Дніпрі у листопаді буйно квітнуть троянди: такого ще не було (ФОТО)

У Дніпрі в парку Глоби квітнуть троянди.

У Дніпрі викрили осередок псевдорелігійної секти АллатРа, яка закликала бомбити Україну
Новини Дніпра
Сьогодні 13:32
У Дніпрі викрили осередок псевдорелігійної секти АллатРа, яка закликала бомбити Україну

Псевдорелігійна секта АллатРа, яка просувала антиукраїнські меседжі, мала осередок у…

У Дніпрі дівчинка разом з подругами вночі рушила пішки до Нікополя, бо її ображала бабуся
Новини Дніпра
Сьогодні 12:50
У Дніпрі дівчинка разом з подругами вночі рушила пішки до Нікополя, бо її ображала бабуся

У Дніпрі патрульні помітили школярок, які посеред ночі бродили у…

Наверх