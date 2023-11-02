У Дніпрі чоловік, який перебуває у розшуку, вдерся до чужого будинку та сховався під матрацом

В Індустріальному районі Дніпра незнайомець забрався до чужого будинку та заліз під матрац.

Курйозний випадок трапився у ніч на 2 листопада.

Зранку до правоохоронців зателефонував місцевий мешканець, який розповів, що до його будинку міг хтось вдертися. Господар помешкання помітив вирвану решітку та розбите скло на першому поверсі.

Приїхавши на виклик патрульні обстежили будинок. Під час перевірки подвір’я, вони почули сторонній шум в одній із кімнат. Поліціянти вирішили перевірити приміщення ще раз. На другому поверсі вони виявили невідомого, що ховався під матрацом.

Пояснити що він робить в чужому будинку громадянин не зміг. Під час з’ясування особи чоловіка, виявилося, що він перебуває у розшуку. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. З громадянином працюють слідчі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі вночі помітили трьох неповнолітніх дівчаток, які пішки рушили до Нікополя.

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