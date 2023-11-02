В Днепре находящийся в розыске мужчина ворвался в чужой дом и спрятался под матрасом

Курьезный случай произошел в ночь на 2 ноября.
Утром правоохранителям позвонил местный житель, который рассказал, что в его дом мог кто-то ворваться. Хозяин помещения заметил вырванную решетку и разбитое стекло на первом этаже.
Приехав по вызову, патрульные обследовали дом. Во время проверки двора они услышали посторонний шум в одной из комнат. Полицейские решили перепроверить помещение еще раз. На втором этаже они обнаружили скрывавшегося под матрасом неизвестного.
Объяснить, что он делает в чужом доме, гражданин не смог. Во время выяснения личности мужчины оказалось, что он находится в розыске. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. С гражданином работают следователи.
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