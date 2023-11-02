У Дніпрі дівчинка разом з подругами вночі рушила пішки до Нікополя, бо її ображала бабуся

У Дніпрі патрульні помітили школярок, які посеред ночі бродили у центрі міста.

Дівчата збиралися супроводити свою подругу, яка не хотіла жити з бабусею, до Нікополя.

Трьох неповнолітніх дівчат помітили на вулиці Старокозацькій у Центральному районі міста близько 2-ї ночі. Патрульні відразу зупинилися та вирішили з’ясувати, чому діти бродять на вулиці у такий пізній час.

Одна зі школярок розповіла, що вони живуть на лівому березі, але вирішили супроводити свою 13-річну подружку до Нікополя. Дівчинка більше не хоче жити зі своєю бабусею, яка її ображає. Дитина тимчасово мешкає з родичкою у Дніпрі, бо тато на війні.

Школярка хоче повернутися додому, тому подружки вирішили самостійно відправитися до Нікополя, як тільки дорослі лягли спати. Діти вирішили, що йтимуть за допомогою навігатора.

Правоохоронці забрали дівчаток до службового авто, де зігріли чаєм та нагодували смаколиками. У цей час патрульний повідомив про цей випадок ювенальним поліціянтам. Згодом школярок відвезли до лікарні, де їх оглянули медики. З дітьми було все гаразд, але в одної зі школярок підвищилася температура та боліло горло.

Зранку на спецлінію 102 від батьків дівчат надійшов виклик про зникнення дітей.

На щастя, ця історія закінчилася добре. Завдяки патрульним Руслану Комаринському, Станіславу Куксову та Дмитру Дейнегі діти за час своїх мандрівок жертвами злочину не стали.

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