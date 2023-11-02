Двоє чоловіків у супроводі підлітків хотіли втекти із України на райдужних «пончиках»

За нічну подорож на надувних "пончиках" відчайдухи мали заплатити організаторам по $5000 та $3500.

На Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними “пончиками” для купання. Ухилянти у такий спосіб намагалися втекти із України до Румунії.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років, за винагороду у 100 доларів мали провести двох чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху у Румунію. Таку схему підліткам із Закарпаття запропонував односелець.

Самі ж “екстремали” за нічну мандрівку на райдужних “пончиках” мали заплатити організаторам $5000 та $3500.

Про порушників повідомили у Нацполіцію, організатора переправлення через кордон встановили.

У ДПСУ зазначили, що від початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати річку Тиса, щоб потрапити до сусідніх Угорщини та Румунії.

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