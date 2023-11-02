Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

Сегодня 22:01
просмотров

Жители Днепра украсили подъезд рисунками с персонажами Алисы в Дивокрае.

Новости Днепра про Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

После постоянных новостей о вандализме эта история как глоток свежего воздуха, отмечают днепряне. В Днепре на проспекте Мира жители дома украсили свой подъезд рисунками с персонажами Алисы в Дивокрае.

Жители дома на проспекте Мира 4 украсили свой дом. А в вашем подъезде есть картинки? — отмечает Виталий в сообществе «Наш Левобережный».

На стенописях изображены Чеширский кот и Упорный Шляпник, которые загадочно улыбаются всем проходящим мимо. На одной из стен изображена девушка, которая общается со сказочным драконом.

Декор простенький, но жители Днепра рады, что яркие рисунки украшают стены подъезда вместо нецензурных надписей.

Новости Днепра про Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре в очередной раз поиздевались над сквером Янгеля. Там тоже оставили стенописи, но ругательные и совсем не сказочные.

Читайте также:

Новости Днепра про Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретом
Новости Днепра
Сегодня 21:33
В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретом

На территорию Днепра и области запрещено ввоз птицы и производных…

Живёт на крыше и никогда не спускается вниз: история четырехлапого Карлсона из Днепра
Новости Днепра
Сегодня 20:53
Живёт на крыше и никогда не спускается вниз: история четырехлапого Карлсона из Днепра

За собачкой ухаживает местная жительница Любовь Ивановна.

На Днепропетровщине есть угроза ударных дронов, — Воздушные силы
Новости Днепра
Сегодня 20:04
На Днепропетровщине есть угроза ударных дронов, — Воздушные силы

Похоже, сегодня вечером может быть неспокойно.

На поверхности воды канала в Днепре нашли тело человека
Новости Днепра
Сегодня 19:28
На поверхности воды канала в Днепре нашли тело человека

В Днепре из воды вытащили утопленника.

Последние новости

В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретом
В Днепр и область нельзя ввозить продукты из Америки: что под запретом

На территорию Днепра и области запрещено ввоз птицы и производных изделий из нее.

Сегодня 21:33
4
просмотров
Живёт на крыше и никогда не спускается вниз: история четырехлапого Карлсона из Днепра
Живёт на крыше и никогда не спускается вниз: история четырехлапого Карлсона из Днепра

За собачкой ухаживает местная жительница Любовь Ивановна.

Сегодня 20:53
1
просмотров
На Днепропетровщине есть угроза ударных дронов, — Воздушные силы
На Днепропетровщине есть угроза ударных дронов, — Воздушные силы

Похоже, сегодня вечером может быть неспокойно.

Сегодня 20:04
4
просмотров
На поверхности воды канала в Днепре нашли тело человека
На поверхности воды канала в Днепре нашли тело человека

В Днепре из воды вытащили утопленника.

Сегодня 19:28
2
просмотров
Для жителя Днепра поход за грибами завершился в больнице: что произошло
Для жителя Днепра поход за грибами завершился в больнице: что произошло

Для ценителя "тихой охоты" поход за грибами закончился отравлением.

Сегодня 18:40
2
просмотров
В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин
В Днепре произошла ужасная авария с участием 6 машин

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 18:04
7
просмотров
Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы
Академическое или проф образование: в Украине введут новые стандарты для старшей школы

Это продолжение реформы Новой украинской школы (НУШ).

Сегодня 17:50
5
просмотров
Какие льготы имеют дети военных в Днепре: перечень
Какие льготы имеют дети военных в Днепре: перечень

В Законе Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей» перечисляется, какие льготы имеют дети военных и участников боевых действий, а также другие члены семьи защитников Украины.

Сегодня 17:21
5
просмотров
Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»
Двое мужчин в сопровождении подростков хотели сбежать из Украины на радужных «пончиках»

За ночное путешествие на надувных "пончиках" мужчины должны были заплатить организаторам по $5000 и $3500.

Сегодня 17:08
7
просмотров
В центре Днепра мужчина в халате во всю громкость слушал песню о «России матери» (ВИДЕО)
В центре Днепра мужчина в халате во всю громкость слушал песню о «России матери» (ВИДЕО)

В Днепре заметили мужчину, который во всю громкость слушал песню о "России-матери".

Сегодня 16:20
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх