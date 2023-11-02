Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

Жители Днепра украсили подъезд рисунками с персонажами Алисы в Дивокрае.

После постоянных новостей о вандализме эта история как глоток свежего воздуха, отмечают днепряне. В Днепре на проспекте Мира жители дома украсили свой подъезд рисунками с персонажами Алисы в Дивокрае.

Жители дома на проспекте Мира 4 украсили свой дом. А в вашем подъезде есть картинки? — отмечает Виталий в сообществе «Наш Левобережный».

На стенописях изображены Чеширский кот и Упорный Шляпник, которые загадочно улыбаются всем проходящим мимо. На одной из стен изображена девушка, которая общается со сказочным драконом.

Декор простенький, но жители Днепра рады, что яркие рисунки украшают стены подъезда вместо нецензурных надписей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре в очередной раз поиздевались над сквером Янгеля. Там тоже оставили стенописи, но ругательные и совсем не сказочные.

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