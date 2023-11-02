Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під’їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)

Після постійних нових про вандалізм ця історія, як ковток свіжого повітря, зазначають дніпряни. У Дніпрі на проспекті Миру мешканці будинку прикрасили свій під’їзд малюнками з персонажами Аліси у Дивокраї.
Жителі будинку на проспекті Миру 4 прикрасили свою домівку. А у вашому під’їзді є малюнки? – зазначає пан Віталій у спільноті “Наш Лівобережний”.
На стінописах зображені Чеширський кіт та Завзятий Капелюшник, які загадково посміхаються усім, хто проходить мимо. На одній із стін намальована дівчина, яка спілкується з казковим драконом.
Декор простенький, але жителі Дніпра раді, що яскраві малюнки прикрашають стіни під’їзду замість нецензурних написів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі вчергове познущалися зі скверу Янгеля. Там теж залишили стінописи, але лайливі і зовсім не казкові.
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