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  • Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під’їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)

Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під’їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 22:01
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Мешканці Дніпра прикрасили під'їзд малюнками з персонажами Аліси у Дивокраї.

Новости Днепра про Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під'їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)

Після постійних нових про вандалізм ця історія, як ковток свіжого повітря, зазначають дніпряни. У Дніпрі на проспекті Миру мешканці будинку прикрасили свій під’їзд малюнками з персонажами Аліси у Дивокраї.

Жителі будинку на проспекті Миру 4 прикрасили свою домівку. А у вашому під’їзді є малюнки? – зазначає пан Віталій у спільноті “Наш Лівобережний”.

На стінописах зображені Чеширський кіт та Завзятий Капелюшник, які загадково посміхаються усім, хто проходить мимо. На одній із стін намальована дівчина, яка спілкується з казковим драконом. 

Декор простенький, але жителі Дніпра раді, що яскраві малюнки прикрашають стіни під’їзду замість нецензурних написів. 

Новости Днепра про Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під'їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під'їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі вчергове познущалися зі скверу Янгеля. Там теж залишили стінописи, але лайливі і зовсім не казкові. 

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Новости Днепра про Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під'їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Чеширський кіт разом з Капелюшником посміхаються у під'їзді на проспекті Миру в Дніпрі (ФОТО)Русский

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