Живёт на крыше и никогда не спускается вниз: история четырехлапого Карлсона из Днепра

За собачкой ухаживает местная жительница Любовь Ивановна.

Историю собачки, которая более 8 лет живет на крыше гаражного кооператива на проспекте Александра Поля, рассказала Дарья в сообществе «Центральный район».

Хвостик зовут Яреська. Собака живет на крыше и почти никогда не спускается вниз. Последний раз четырехлапая была на земле во время одной из ракетных атак. Тогда она испугалась и забилась в угол между гаражами.

За Яреськой ухаживает Любовь Ивановна, которая приносит четырехлапой воду и корм. Добираться на крышу гаражного кооператива женщине приходится почти каждый день.

История собаки началась 8 лет назад, когда ее еще щенком принесли на территорию гаражного кооператива на проспекте Поля. Брата Яреськи забрали добрые люди сразу. А четырехлапая осталась жить с тогдашним сторожем Олегом. Впоследствии мужчина уволился и уехал, а Яреська осталась жить вместе со своим другом Бусиком, которого потом забрала домой добрая женщина Татьяна.

Под свою опеку Яреську взяла Любовь, которая почти каждый день кормит собаку и птичек.

Яреська однажды стала мамой 2-х щенков, которых пристроили в добрые руки. После беременности Любовь Ивановна вместе с КП «Зооконтроль» стерилизовали маленькую. Любовь Ивановна очень волнуется за подопечную, чтобы ее никто не обидел. Когда были мощные взрывы, Яреська исчезла, более двух суток ее искали. Когда ее обнаружили на территории соседнего предприятия, она лежала в углу между зданиями. Собственноручно вернули в ее дом, — рассказывает горожанка. В приют Любовь Ивановна Яреську отдавать не хочет, но боится, что в будущем не сможет ухаживать за собакой. Возможно, найдутся хорошие руки, которые заберут маленькую к себе. PS.Адрес нахождения хвостика не пишу, если Вас зацепила эта история. Пишите, — пишет Дарья.

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