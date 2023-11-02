Живе на даху та ніколи не спускається вниз: історія чотирилапого Карлсона із Дніпра

За песиком доглядає місцева мешканка Любов Іванівна.

Історію песика, який понад 8 років живе на даху гаражного кооперативу на проспекті Олександра Поля, розповіла пані Дарина у спільноті “Центральний район”.

Хвостика звати Яреська. Собака живе на даху і майже ніколи не спускається вниз. Востаннє чотирилапа була на землі під час однієї з ракетних атак. Тоді вона злякалася та забилася у куточок між гаражами.

За Яреською доглядає пані Любов Іванівна, яка приносить чотирилапій воду та корм. Забиратися на дах гаражного кооперативу жінці доводиться майже кожного дня.

Історія собаки почалася 8 років тому, коли її ще цуценям принесли на територію гаражного кооперативу на проспекті Поля. Брата Яреськи забрали добрі люди одразу. А чотирилапа залишилась жити з тодішнім сторожем Олегом. Згодом чоловік звільнився та поїхав, а Яреська залишилась жити разом зі своїм другом Бусіком, якого потім забрала до себе додому добра жіночка Тетяна.

Під свою опіку Яреську взяла пані Любов, яка майже кожного дня годує собаку та пташок.

Яреська одного разу стала мамою 2-х цуценят, яких прилаштували в добрі руки. Після вагітності Любов Іванівна разом із КП “Зооконтроль” стерилізували маленьку.

Любов Іванівна дуже хвилюється за підопічну, щоб її ніхто не образив. Коли були потужні вибухи, Яреська зникла, більше ніж 2 доби її шукали. Коли її знайшли на території сусіднього підприємства, вона лежала в кутку між будівлями. Власноруч повернули до її домівки, – розповідає містянка.

У притулок Любов Іванівна Яреську віддавати не хоче, але боїться що у майбутньому не зможе доглядати за собакою.

Можливо знайдуться добрі руки, які заберуть маленьку до себе. PS.Адресу знаходження хвостика не пишу, якщо Вас зачепила ця історія, – пише пані Дарина.

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