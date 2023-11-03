Зранку на Дніпропетровщині пролунав вибух: що сталося

Дякуємо нашим захисникам!

Сьогодні зранку на Дніпропетровщині була затяжна повітряна тривога: вона тривала з 8:33 до 10:28.

Як пізніше стало відомо, наші захисники збили над Криворізьким районом ворожий БпЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Відмінусували ще один безпілотник. Оборонці неба збили його над Криворізьким районом. Дякую Героям з повітряного командування «Схід». Класна робота! – написав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уночі окупанти атакували Україну чотирма десятками Shahed-136/131. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59. Наші захисники знищили 24 ударних БпЛА та одну ракету.

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