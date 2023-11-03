Вілкул попереджає про вибух у Кривому Розі

Сьогодні, 3 листопада, у Кривому Розі пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Так, о 13:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район).
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Головне – у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!
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