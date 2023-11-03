Кого у Дніпрі можуть оштрафувати за неприбране листя та сміття

Штраф складає від 340 до 1 700 гривень.

У Дніпрі інспекція з питань благоустрою перевіряє, чи прибирають підприємці прилеглу до їхнього бізнесу територію.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Якщо інспектор виявляє суттєві порушення, то він складає адмінпротокол на власників або представників бізнесу. Якщо порушення незначне, то видається припис на його усунення.

На приведення прилеглої території до належного стану ми даємо від трьох до п’яти днів. Якщо за цей термін нічого не зміниться, інспектор складає адмінпротокол за 152 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та відправляє на спеціальну комісію. Санкції передбачають від 340 до 1 700 гривень, – розповів Сергій Савенков, головний спеціаліст відділу контролю благоустрою інспекції з питань благоустрою міської ради.

Зазначається, що з початку цього року інспектори вже склали більше ніж 337 протоколів про адміністративне правопорушення та понад 7 167 приписів на усунення зафіксованих порушень.

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