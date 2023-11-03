Утром на Днепропетровщине прогремел взрыв: что произошло

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня утром в Днепропетровской области была затяжная воздушная тревога: она длилась с 8:33 до 10:28.

Как позже стало известно, наши защитники сбили над Криворожским районом вражеский БпЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Отминусовали еще один беспилотник. Защитники неба сбили его над Криворожским районом. Спасибо Героям из воздушного командования «Схід». Классная работа! – написал он.

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что в Криворожском районе сбили ударный БпЛА «Ланцет».

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожен ударный БпЛА «Ланцет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками Shahed-136/131. Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59. Наши защитники уничтожили 24 ударных БПЛА и одну ракету.

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