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Утром на Днепропетровщине прогремел взрыв: что произошло

Сегодня 11:06
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про Утром на Днепропетровщине прогремел взрыв: что произошло

Сегодня утром в Днепропетровской области была затяжная воздушная тревога: она длилась с 8:33 до 10:28.

Как позже стало известно, наши защитники сбили над Криворожским районом вражеский БпЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Отминусовали еще один беспилотник. Защитники неба сбили его над Криворожским районом. Спасибо Героям из воздушного командования «Схід». Классная работа! – написал он.

Новости Днепра про Утром на Днепропетровщине прогремел взрыв: что произошло

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что в Криворожском районе сбили ударный БпЛА «Ланцет».

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожен ударный БпЛА «Ланцет», — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Утром на Днепропетровщине прогремел взрыв: что произошло

Напомним, ранее мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками Shahed-136/131. Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59. Наши защитники уничтожили 24 ударных БПЛА и одну ракету.

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