Может остаться без глаз: в Днепре в помощи нуждается котенок, больной ринотрахеитом

В Днепре в помощи нуждается больной котик.

Как рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, к ней под опеку попал маленький котик. Животное подбросили под дверь, когда шел дождь. Маленький в ужасном состоянии. Был облит зеленкой и постоянно скулил.

После осмотра в клинике ему диагностировали ринотрахеит и еще несколько вирусных заболеваний, из-за которых глаза животного начали гнить. Кто-то пытался «помочь» котенку, поэтому залил ему глаза зеленкой. Впрочем, это только усугубило состояние котика. Один глаз спасти не удастся.

Теперь нужно вылечить вирусные заболевания. По подсчетам волонтерки, это будет стоить минимум 6 тысяч гривен. Затем котику нужно сделать операцию по удалению изуродованного глаза.

Котика еще можно спасти, но ему нужна помощь неравнодушных людей. Если у вас есть возможность перечислить деньги на лечение маленького, то это можно сделать по ниже реквизитам.



Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal

Wise.com – міжнародні перекази

Куратор міні-притулку +380932350370 ОльгаКартки для допомоги:Уманчик Ольга Валентинівна4149 4991 3681 6293 PrivatBank4731 2196 3075 1208 PrivatBank4441 1144 0474 0506 Monobank5167 8031 0024 4404 OschadBank4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBankPayPal [email protected] https://www.paypal.me/UmanchykWise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика Гіпократа

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