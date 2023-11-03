Может остаться без глаз: в Днепре в помощи нуждается котенок, больной ринотрахеитом

Как рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, к ней под опеку попал маленький котик. Животное подбросили под дверь, когда шел дождь. Маленький в ужасном состоянии. Был облит зеленкой и постоянно скулил.
После осмотра в клинике ему диагностировали ринотрахеит и еще несколько вирусных заболеваний, из-за которых глаза животного начали гнить. Кто-то пытался «помочь» котенку, поэтому залил ему глаза зеленкой. Впрочем, это только усугубило состояние котика. Один глаз спасти не удастся.
Теперь нужно вылечить вирусные заболевания. По подсчетам волонтерки, это будет стоить минимум 6 тысяч гривен. Затем котику нужно сделать операцию по удалению изуродованного глаза.
Котика еще можно спасти, но ему нужна помощь неравнодушных людей. Если у вас есть возможность перечислить деньги на лечение маленького, то это можно сделать по ниже реквизитам.
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Гіпократа
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