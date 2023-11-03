Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Может остаться без глаз: в Днепре в помощи нуждается котенок, больной ринотрахеитом

Может остаться без глаз: в Днепре в помощи нуждается котенок, больной ринотрахеитом

Сегодня 10:34
просмотров

В Днепре в помощи нуждается больной котик.

Новости Днепра про Может остаться без глаз: в Днепре в помощи нуждается котенок, больной ринотрахеитом

Как рассказала волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, к ней под опеку попал маленький котик. Животное подбросили под дверь, когда шел дождь. Маленький в ужасном состоянии. Был облит зеленкой и постоянно скулил.

После осмотра в клинике ему диагностировали ринотрахеит и еще несколько вирусных заболеваний, из-за которых глаза животного начали гнить. Кто-то пытался «помочь» котенку, поэтому залил ему глаза зеленкой. Впрочем, это только усугубило состояние котика. Один глаз спасти не удастся.

Теперь нужно вылечить вирусные заболевания. По подсчетам волонтерки, это будет стоить минимум 6 тысяч гривен. Затем котику нужно сделать операцию по удалению изуродованного глаза.

Котика еще можно спасти, но ему нужна помощь неравнодушных людей. Если у вас есть возможность перечислить деньги на лечение маленького, то это можно сделать по ниже реквизитам.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Гіпократа

Читайте также:

Новости Днепра про Может остаться без глаз: в Днепре в помощи нуждается котенок, больной ринотрахеитомУкраїнська Новости Днепра про Может остаться без глаз: в Днепре в помощи нуждается котенок, больной ринотрахеитомРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепра могут услышать громкий «бах»: когда и где
Новости Днепра
Сегодня 11:50
Жители Днепра могут услышать громкий «бах»: когда и где

Все под контролем.

У трех жителей Днепра украли 170 тысяч из-за фейковой версии чат-бота банка
Новости Днепра
Сегодня 11:16
У трех жителей Днепра украли 170 тысяч из-за фейковой версии чат-бота банка

Житель Черкасщины обманул трех днепрян.

В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 06:55
В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса

Заряжайте все!

Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 22:01
Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

Жители Днепра украсили подъезд рисунками с персонажами Алисы в Дивокрае.

Последние новости

Жители Днепра могут услышать громкий «бах»: когда и где
Жители Днепра могут услышать громкий «бах»: когда и где

Все под контролем.

Сегодня 11:50
3
просмотров
У трех жителей Днепра украли 170 тысяч из-за фейковой версии чат-бота банка
У трех жителей Днепра украли 170 тысяч из-за фейковой версии чат-бота банка

Житель Черкасщины обманул трех днепрян.

Сегодня 11:16
4
просмотров
Утром на Днепропетровщине прогремел взрыв: что произошло
Утром на Днепропетровщине прогремел взрыв: что произошло

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 11:06
3
просмотров
Более 10 дней боролся за жизнь: в больнице умер еще один работник «Новой почты»
Более 10 дней боролся за жизнь: в больнице умер еще один работник «Новой почты»

Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужчины!

Сегодня 10:11
5
просмотров
В Днепре мужчина украл с многоэтажки детскую коляску: ему «светит» до 8 лет за решеткой
В Днепре мужчина украл с многоэтажки детскую коляску: ему «светит» до 8 лет за решеткой

45-летний мужчина воспользовался свободным доступом к общему тамбуру одного из жилых домов и украл оттуда детскую коляску и автомобильные аккумуляторы.

Сегодня 09:25
7
просмотров
Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник
Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками.

Сегодня 08:23
8
просмотров
Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге
Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Без паники – все под контролем!

Сегодня 08:00
5
просмотров
В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса
В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса

Заряжайте все!

Сегодня 06:55
6
просмотров
Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождь
Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)
Чеширский кот вместе с Шляпником улыбаются в подъезде на проспекте Мира в Днепре (ФОТО)

Жители Днепра украсили подъезд рисунками с персонажами Алисы в Дивокрае.

Вчера 22:01
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх