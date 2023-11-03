Затяжна тривога: уночі на Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник

Уночі окупанти атакували Україну безпілотниками.

Один із них збили у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Ймовірно, це був “шахед”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Дякую оборонцям неба, що ця ніч в області минула без ворожих влучань, – додав він.

Усього у ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну чотирма десятками Shahed-136/131. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона, – йдеться у повідомленні.

Наші захисники знищили 24 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, – зазначили у ПС.

На жаль, прильоти зафіксовані у Харкові та Харківському районі. За даними ДСНС, у результаті ударів сталося 5 пожеж. Наймасштабніша пожежа виникла в одному із районів Харкова. Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв. м.

Пожежу локалізували, триває ліквідація.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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