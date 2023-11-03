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  • Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Сегодня 08:23
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Ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками.

Новости Днепра про Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Один из них сбили в Криворожском районе Днепропетровской области. Вероятно, это был «шахед».

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Спасибо защитникам неба, что эта ночь в области прошла без вражеских попаданий, – добавил он.

Новости Днепра про Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Всего в ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками Shahed-136/131. Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Шахеды запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона, – говорится в сообщении.

Наши защитники уничтожили 24 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, – отметили в ВС.

Новости Днепра про Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

К сожалению, прилеты зафиксированы в Харькове и Харьковском районе. По данным ГСЧС, в результате ударов произошло 5 пожаров. Самый масштабный пожар возник в одном из районов Харькова. Там огнем было охвачено административное здание, недействующее здание швейного цеха, СТО, гаражи, 8 автомобилей и жилой дом на общей площади более 1000 кв. м.

Пожар локализован, продолжается ликвидация.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Новости Днепра про Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Новости Днепра про Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Новости Днепра про Затяжная тревога: ночью в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

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