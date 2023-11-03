В Днепре мужчина украл с многоэтажки детскую коляску: ему «светит» до 8 лет за решеткой

В среду, 1 ноября, в одной из многоэтажек на улице Квартальная (ранее – Гладкова) произошла кража. Там мужчина, воспользовавшись свободным доступом к общему тамбуру, украл детскую коляску и автомобильные аккумуляторы.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Выяснилось, что к преступлению причастен 45-летний ранее судимый житель соседней области. Один из аккумуляторов он уже успел продать.
2 ноября следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске на улице мужчина украл у дедушки пакет с блендером.
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