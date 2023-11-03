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  • В Днепре мужчина украл с многоэтажки детскую коляску: ему «светит» до 8 лет за решеткой

В Днепре мужчина украл с многоэтажки детскую коляску: ему «светит» до 8 лет за решеткой

Сегодня 09:25
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45-летний мужчина воспользовался свободным доступом к общему тамбуру одного из жилых домов и украл оттуда детскую коляску и автомобильные аккумуляторы.

Новости Днепра про В Днепре мужчина украл с многоэтажки детскую коляску: ему

В среду, 1 ноября, в одной из многоэтажек на улице Квартальная (ранее – Гладкова) произошла кража. Там мужчина, воспользовавшись свободным доступом к общему тамбуру, украл детскую коляску и автомобильные аккумуляторы.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. Выяснилось, что к преступлению причастен 45-летний ранее судимый житель соседней области. Один из аккумуляторов он уже успел продать.

Новости Днепра про В Днепре мужчина украл с многоэтажки детскую коляску: ему

2 ноября следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске на улице мужчина украл у дедушки пакет с блендером.

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