Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Сегодня, 3 ноября, в Кривом Роге прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Главное – ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!
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