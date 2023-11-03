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Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Сегодня 08:00
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Без паники – все под контролем!

Новости Днепра про Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

Сегодня, 3 ноября, в Кривом Роге прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 13:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Главное – ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги!

Новости Днепра про Вилкул предупреждает о взрыве в Кривом Роге

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