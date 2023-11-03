В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса

Заряжайте все!

Сегодня, 3 ноября, в Днепре выключат свет некоторым жителям.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 55;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1-5;

ул. Рабочая: 93-А.

С 10:25 до 22:25:

ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52, 54, 56-А, 58, 60, 62;

ул. Криворожская: 12, 16, 20;

ул. Павла Чубинского: 4, 6-9, 11, 13, 15-А;

ул. Рабочая: 89, 91-Б, 93, 95-А, 97, 99, 148, 174, 176, 178;

ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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