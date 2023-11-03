В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса

Сегодня, 3 ноября, в Днепре выключат свет некоторым жителям.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
С 10:25 до 22:25:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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