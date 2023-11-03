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В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса

Сегодня 06:55
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Новости Днепра про В Днепре сегодня на 12 часов выключат свет: все адреса

Сегодня, 3 ноября, в Днепре выключат свет некоторым жителям.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 55;
  • ул. Макарова: 2;
  • ул. Павла Чубинского: 1-5;
  • ул. Рабочая: 93-А.

С 10:25 до 22:25:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 50, 52, 54, 56-А, 58, 60, 62;
  • ул. Криворожская: 12, 16, 20;
  • ул. Павла Чубинского: 4, 6-9, 11, 13, 15-А;
  • ул. Рабочая: 89, 91-Б, 93, 95-А, 97, 99, 148, 174, 176, 178;
  • ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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