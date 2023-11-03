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У Дніпрі чоловік поцупив з багатоповерхівки дитячий візок: йому “світить” до 8 років за ґратами

Сьогодні 09:25
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45-річний чоловік скористався вільним доступом до загального тамбуру одного з житлових будинків та поцупив звідти дитячий візок та автомобільні акумулятори.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив з багатоповерхівки дитячий візок: йому

У середу, 1 листопада, в одній із багатоповерхівок на вулиці Квартальна (раніше – Гладкова) сталася крадіжка. Там чоловік, скориставшись вільним доступом до загального тамбуру, поцупив дитячий візок та автомобільні акумулятори.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські розшукали та затримали зловмисника. З’ясувалося, що до злочину причетний 45-річний раніше судимий житель сусідньої області. Один із акумуляторів він вже встиг продати.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив з багатоповерхівки дитячий візок: йому

2 листопада слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську на вулиці чоловік вкрав у дідуся пакет з блендером. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив з багатоповерхівки дитячий візок: йому Українська

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