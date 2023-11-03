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  • Более 10 дней боролся за жизнь: в больнице умер еще один работник «Новой почты»

Более 10 дней боролся за жизнь: в больнице умер еще один работник «Новой почты»

Сегодня 10:11
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Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужчины!

Новости Днепра про Более 10 дней боролся за жизнь: в больнице умер еще один работник

К сожалению, сегодня утром в больнице умер 29-летний работник «Новой почты», который пострадал после ракетного удара россиян по терминалу в Харьковской области.

Об этом сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

По его словам, на сегодняшний день в больнице находятся 7 пострадавших: 6 в хирургии и 1 в нейрохирургии. Состояние пациентов стабильное.

30 октября в больнице умер 25-летний парень, который также получил ранение в результате удара оккупантов по терминалу.

Армия рф, ударив по «Новой почте», унесла жизни уже 8 человек, – отметил Синегубов.

Новости Днепра про Более 10 дней боролся за жизнь: в больнице умер еще один работник

Напомним, поздно вечером 21 октября войска россии нанесли удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области. По данным ГСЧС, в результате удара есть значительные разрушения здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. В компании пообещали оказать всю необходимую помощь каждому, кто был на смене, и семьям погибших.

Ранее «Новая почта» показали видео, на котором виден момент попадания российской ракеты.

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