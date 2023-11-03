У Дніпрі сьогодні на 12 годин вимкнуть світло: усі адреси

Сьогодні, 3 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло деяким мешканцям.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
З 10:25 до 22:25:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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