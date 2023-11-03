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У Дніпрі сьогодні на 12 годин вимкнуть світло: усі адреси

Сьогодні 06:55
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Заряджайте все!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні на 12 годин вимкнуть світло: усі адреси

Сьогодні, 3 листопада, у Дніпрі вимкнуть світло деяким мешканцям.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 55;
  • вул. Макарова: 2;
  • вул. Павла Чубинського: 1-5;
  • вул. Робоча: 93-А.

З 10:25 до 22:25:

  • вул. Дмитра Кедріна: 50, 52, 54, 56-А, 58, 60, 62;
  • вул. Криворізька: 12, 16, 20;
  • вул. Павла Чубинського: 4, 6-9, 11, 13, 15-А;
  • вул. Робоча: 89, 91-Б, 93, 95-А, 97, 99, 148, 174, 176, 178;
  • вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні на 12 годин вимкнуть світло: усі адресиУкраїнська

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