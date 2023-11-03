Заряджайте все: мешканці сотень будинків у Дніпрі цими вихідними будуть без світла

У Дніпрі у суботу 4 листопада вимикатимуть світло.

Це стосується абонентів ДТЕК.

У компанії ДТЕК “Дніпровські електромережі” повідомили про планові роботи цими вихідними. Зокрема, 4 листопада світла тимчасово не буде у сотень споживачів.

Вимкнення світла від ДТЕК орієнтовано розпочнеться о 8:00 та закінчиться о 20:00. Електроенергії може не бути як три години та і 10. Усе залежить від обсягу роботи.

вул. Азовсталі, 3-5, 7/9, 8, 11, 13, 17-19, 21-25 (непарні), 26, 27, 29-34, 36-51, 53, 54;

вул. Андрійченка, 16-52 (парні), 55, 59-87 (непарні);

вул. Антоновича, 29;

вул. Апостолівській, 55, 55А;

вул. Архітектора Дольника, 3, 3Г, 8, 8А;

вул. Біла Балка, 1-6, 9А, 10, 10А, 12-18, 20, 21, 24, 24А, 28-34, 40-52 (парні), 83, 84;

вул. Біловодський, 1-6, 8-16 (парні);

вул. Вагнера, 14;

вул. Ветеранів, 1-9;

вул. Вільхового Лісу, 2-4, 6-10, 12-18, 20-23, 25-28, 30-35, 37-42, 44-48, 50-53, 55, 57-61, 63, 64-74 (парні), 75-81;

вул. Володимира Вернадського, 35;

вул. Гайовий, 26-106 (частково);

вул. Героїв Рятувальників, 61;

вул. Горський, 1А, 1Б, 1В, 2, 4, 5, 5Б 5Д, 6, 7, 7Д, 8, 9, 11, 13А;

вул. Гнучкою, 26К;

вул. Гомельській, 55, 57;

вул. Горяний, 7Б, 7В, 71, 73, 77, 79, 81;

вул. Джерельної, 3, 3А, 4-9, 11-17 (непарні);

вул. Заборинській, 1, 4, 4А, 6, 8, 10А, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 148;

вул. Золотоосінній, 78, 82, 82А, 84, 84А, 86, 88, 109А, 109Б, 113, 113А, 115, 117, 119, 121;

вул. Івана Езау, 15;

вул. Кірова, 14;

вул. Князя Костянтина Острозького, 63-75 (непарні);

вул. Короткій, 1-6, 8, 9, 11-39 (непарні), 45;

вул. Косогірний, 1, 3, 3А, 5, 9;

вул. Кропоткіна, 1, 2, 3А, 7;

вул. Крута Балка, 22, 39;

вул. Львівській, 2А, 10, 13, 15, 17;

вул. Марії Заньковецької, 1, 1А, 2, 2А, 7, 8Д, 10, 12, 19, 19А, 61, 63;

вул. Мінусинській, 17-23 (непарні), 24-29, 31, 94А, 158;

вул. Обсерваторна, 1-70, 72-92 (парні);

вул. Олега Кошового, 2, 10, 10А, 10Б;

вул. Поповича, 1, 2;

вул. Попудренка, 1, 7, 9, 10-18, 21, 22, 25-35, 38-41, 43, 44, 46, 50, 54, 55-58, 60, 67, 70, 71, 73, 74, 76-79;

вул. Роз’їзний, 1-50 (частково);

вул. Романа Шухевича, 8, 9А, 14, 18;

вул. Станичній, 58, 71-74, 76, 78, 79-100 (частково);

вул. Старий Шлях, 79-160 (частково);

вул. Старочумацької, 6П;

вул. Стартової, 1;

вул. Тарасова, 2-29 (частково);

вул. Тополіної, 10, 18, 39;

вул. Трудових резервів, 4, 6;

вул. Ульянова, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 26А;

вул. Ульяновській, 18;

вул. Фіалок, 1-27 (частково);

вул. Хортицькій, 1-44 (частково);

вул. Червневій, 1-12, 14;

вул. Червона Балка, 1-42 (частково);

вул. Красногірській, 1-14;

Ж/м Тополя-2, 10, 37, 42, 47;

пров. Азовсталі, 1, 2, 3, 4, 6;

пров. Вагнера, 24, 24Б, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 54, 56, 56А, 56Б, 58;

пров. Ветеранів, 8А;

пров. Горського, 1, 12;

пров. Ігренський, 1-13, 14-18 (парні);

пров. Китайгородському, 12-40 (парні), 43, 46, 54, 60, 64-68 (парні), 147Г;

пров. Ніколаєва, 1, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 10;

пров. Новомосковському, 1, 2, 4, 5, 6, 8;

пров. Поповича, 3, 4, 5, 6, 8;

пров. Тарасова, 1, 2, 2А, 3, 4;

пров. Червоної Балки, 1, 3, 5А, 6, 7, 9, 9А, 11, 13А, 15, 17, 19;

просп. Калініна, 2, 3, 5;

просп. Олександра Поля, 14, 14К;

просп. Праці, 22, 24, 24К;

просп. Сергія Нігояна, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 5, 5А, 5В;

просп. Слобожанському, 8, 14А, 16;

глухий кут 1 Гаєвому, 1, 3, 4, 6, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15;

безвихідь 2 Гаєвому, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11А, 13, 15, 17;

глухому куті Гаєвому, 6, 10;

глухий кут Крута Балка, 33;

глухий кут Червона Балка, 2-32 (частково).

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