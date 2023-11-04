На войне погиб 43-летний сержант из Днепропетровской области

Об этом сообщает глава Каменской районной государственной администрации Олег Гапич.
Мужчина был мобилизован в ряды ВСУ в апреле 2022 года.
Проходил службу в должности командира боевой машины – командира отделения механизированного батальона одной из воинских частей. У него осталась жена, – пишет Олег Гапич.
Прощание состоится сегодня в 12:00 по ул. 1 Мая поселка Новониколаевка Верхнеднепровской территориальной громады Каменского района.
Редакция выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя.
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