На войне погиб 43-летний сержант из Днепропетровской области

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Прощание состоится сегодня в 12:00 по ул. 1 Мая поселка Новониколаевка Верхнеднепровской территориальной громады Каменского района.

Проходил службу в должности командира боевой машины – командира отделения механизированного батальона одной из воинских частей. У него осталась жена, – пишет Олег Гапич.

Мужчина был мобилизован в ряды ВСУ в апреле 2022 года.

Об этом сообщает глава Каменской районной государственной администрации Олег Гапич.

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