Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Горіли вхідні двері: у Кривому Розі врятували чоловіка із вогняної пастки

Горіли вхідні двері: у Кривому Розі врятували чоловіка із вогняної пастки

Сьогодні 21:27
просмотров

У Кривому Розі врятували чоловіка.

Новости Днепра про Горіли вхідні двері: у Кривому Розі врятували чоловіка із вогняної пастки

3-го листопада о 17:34 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Соборності Металургійного району міста Кривий Ріг. 

За викликом одразу було направлені три відділення криворізьких вогнеборців.

Приїхавши на місце, рятувальники з’ясували, що на першому поверсі горять електролічильники та вхідні двері до квартир на першому поверсі. Надзвичайники негайно узялися до ліквідації займання та пошуку людей які опинилися в оселях за палаючими дверима.

Так, в одній з квартир вогнеборці виявили чоловіка який опинився в пастці. Рятувальники за допомогою спеціального засобу захисту органів зору та дихання вивели чоловіка 1983 року народження на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду. 

Вогнем пошкоджено електролічильники, оздоблення стін під’їзду та вхідні двері до квартири. Загальна площа пожежі склала 15 кв.м.

Займання локалізовано о 17:56 та ліквідовано о 18:08. 

Читайте також:

Новости Днепра про Горіли вхідні двері: у Кривому Розі врятували чоловіка із вогняної пасткиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі переселенець з Херсонщини підпалив себе
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
У Кривому Розі переселенець з Херсонщини підпалив себе

Чоловік облив себе бензином, а потім дістав запальничку.

Наводив російські “Гради” на Нікополь: в одній із українських військових частин піймали “крота”
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
Наводив російські “Гради” на Нікополь: в одній із українських військових частин піймали “крота”

Судили військового-"крота", який допомагав обстрілювати Нікополь.

У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися
Новини Дніпра
Сьогодні 15:23
У Дніпрі ДСНС-ники з палаючої квартири врятували бабусю: не могла самостійно пересуватися

Сьогодні, 3 листопада, о 12:52 на лінію «101» повідомили про…

Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку
Новини Дніпра
Сьогодні 14:59
Жорстоке вбивство на Дніпропетровщині: 16-річний хлопець задушив та зґвалтував 64-річну жінку

Зловмисник ще й пограбував пенсіонерку.

Наверх