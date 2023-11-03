Горіли вхідні двері: у Кривому Розі врятували чоловіка із вогняної пастки

У Кривому Розі врятували чоловіка.

3-го листопада о 17:34 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Соборності Металургійного району міста Кривий Ріг.

За викликом одразу було направлені три відділення криворізьких вогнеборців.

Приїхавши на місце, рятувальники з’ясували, що на першому поверсі горять електролічильники та вхідні двері до квартир на першому поверсі. Надзвичайники негайно узялися до ліквідації займання та пошуку людей які опинилися в оселях за палаючими дверима.

Так, в одній з квартир вогнеборці виявили чоловіка який опинився в пастці. Рятувальники за допомогою спеціального засобу захисту органів зору та дихання вивели чоловіка 1983 року народження на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду.

Вогнем пошкоджено електролічильники, оздоблення стін під’їзду та вхідні двері до квартири. Загальна площа пожежі склала 15 кв.м.

Займання локалізовано о 17:56 та ліквідовано о 18:08.

Читайте також:

Українська

Автор: